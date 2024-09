Pal Arinsal tindrà Copa del Món al 2025 i 2026

Publicat per Ivan Álvarez / Marc Basco El Tarter Verificat per Creat: Actualitzat:

Pal Arinsal rebrà la Copa del Món de BTT al 2025 i al 2026, segons ha manifestat el director general de l'estació, Josep Marticella, durant el balanç del Mundial d'enguany que ha posat avui el punt final. En aquest sentit, ha explicat que "hem aconseguit que no s'entengui el circuit de la Copa del Món sense la nostra presència", a més d'assenyalar que "seguim treballant i ja vindran nous reptes". Sobre una futura candidatura per tornar a acollir el Campionat del Món, la cònsol Major de la Massana, Eva Sansa, ha assenyalat que "per nosaltres seria benvingut acollir un Mundial en el futur", i qüestionada per si s'haurà d'esperar nou anys com ha passat ara (el primer Campionat del Món va ser al 2014), la dirigent comunal ha destacat que "no crec que esperem tant de temps".

Sobre l'edició d'enguany, Sansa ha volgut agrair a "tot l'equip organitzatiu", ja que "només hem rebut felicitacions per part de tothom", a més d'afegir que "l'UCI ens ha dit que aquí se senten com a casa i que tenen molta seguretat". Per la seva banda, Marticella ha clos que "ens hem de posar una nota alta perquè l'UCI ens ho ha dit, els equips ho han dit, i els competidors ho han valorat, així que ens quedem amb això, la nota que ens posen des de fora".