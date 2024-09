On està Pedro?

Ni Loic Bruni, ni Valentina Holl ni cap altre. L’estrella del dia a Fontanals durant les finals de descens del Mundial de BTT no va ser altra que el president espanyol, Pedro Sánchez. Després d’haver arribat divendres al país i fer una ruta en bicicleta amb la seva dona, Begoña Gómez, a Soldeu, ahir ja va desplaçar-se a l’epicentre mundial de la BTT per gaudir d’una de les seves passions, com és la bicicleta de muntanya. I va marxar amb un bon regust de boca, o així es desprèn de les seves paraules, i és que va “va felicitar les autoritats d’Andorra perquè realment la logística i com està organitzat és molt bo”, segons va declarar a RTVA.

Acompanyat dels màxims representants de Mondraker, una marca espanyola de bicicletes que és una de les principals patrocinadores de l’esdeveniment i amb la qual l’uneix una bona relació, el líder espanyol va arrencar la jornada amb una visita per la zona de pàdoc i comercial del Pla de la Caubella. L’epicentre d’ahir era a Fontanals, per això aquesta primera part va ser més tranquil·la, tot i que Sánchez ja va fer-se més d’una foto. Després va desplaçar-se a Fontanals, on hi havia tot el bullici, i on va repetir també visita per la zona del pàdoc, tot això amb la seva dona i els membres de la seguretat del país veí, abans d’anar a la zona VIP que donava una vista privilegiada de l’arribada de la cursa.

El president espanyol es fa una foto a la Caubella.I. A.

Tot i ser una visita privada, el president espanyol també va tenir moments institucionals, saludant les ministres Marsol i Molné, o el ministre Ferré, a més també dels cònsols de la Massana, Eva Sansa i Roger Fité. A l’espai VIP també va fer-li de Ciceró José Luis López Cerrón, president de la federació espanyola i membre de l’UCI, i Sánchez va tenir l’oportunitat de parlar una estona i fotografiar-se amb les dues ciclistes espanyoles que van disputar la final, Mireia Pi i Kira Zamora. Per últim, el dirigent socialista va aprofitar també per pujar amb el telecadira fins al pic de Cubil i poder gaudir d’algunes de les sortides del descens abans d’agafar aire per a quan li toqui tornar al fang polític del país veí.