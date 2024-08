L'FC Andorra suma la primera victòria de la temporada davant el Barça Atlètic (2-1)

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha aconseguit el primer triomf de la temporada després de superar el Barça Atlètic a l'Estadi Nacional per 2 a 1, en un partit molt treballat i definit per dues fiblades d'Álvaro Peña i Álvaro Martín a la segona part. Tot i ser encara la segona jornada, surava en l'ambient certa necessitat sobre l'equip tricolor després de la derrota a Lezama i el grup de Ferran Costa ha sabut resoldre la situació quan el filial blaugrana ha igualat la situació en el moments que menys s'esperava. L'Andorra ha sortit decidit, amb domini territorial però amb certs dubtes. Clemente i Cerdà han estat molt actius i el conjunt tricolor ha fregat el gol en algunes accions, com una centrada de Clemente que Cerdà no encerta a embocar (13') i una cita de Lautaro amb Diego Kochen (31'), que el davanter tricolor va estavellar al cos del porter del Barça Atlètic. El filial blaugrana, però, ha pogut estrenar el marcador amb un xut d'Unai Hernández que ha tocat al pal després que Ratti desviés la pilota. A la represa, els canvis i l'augment en la convicció, sobretot en els pitjors moments, ha obert la porta a l'Andorra. Després de dues ocasions, una d'Almpanis i una de Martí Vilà, Álvaro Peña ha fet el primer gol amb una canonada terminal al minut 74 (1-0) però, només set minuts després, el Barça Atlètic ha replicat amb l'empat signat per Ureña amb un xut que ha tocat al pal abans d'entrar fora de l'abast de Ratti (1-1). A falta de cinc minuts pel final, en la primera pilota que ha tocat només trepitjar la gespa, Álvaro Martín ha definit una brillant acció col·lectiva i una passada de Martí Vilà per signar el 2 a 1 definitiu i una victòria que es presentava del tot necessària per a les il·lusions de l'equip tricolor. L'FC Andorra visitarà camp del Tarazona el proper diumenge a les 12.00 hores, en la tercera jornada de Primera RFEF.