L’Andorra vol el primer triomf del curs

Amb la derrota a Lezama davant el Bilbao Athletic ja del tot païda, l’FC Andorra afronta aquesta tarda a les 19.00 hores la segona jornada de lliga i l’estrena de la temporada a l’Estadi Nacional. L’escull serà el Barça Atlètic, un dels cridats a lluitar amb l’equip tricolor a la part alta i, sens dubte, una revàlida notable per al grup de Ferran Costa després del desencís de l’estrena.

L’entrenador català de l’Andorra va reconèixer que l’equip ha sabut metabolitzar la derrota a Bilbao i que només pensa a refer-se i estrenar el caseller de victòries avui davant el filial blaugrana: “L’equip està bé. Hem analitzat on no vam estar ajustats a Bilbao i tot plegat ens ha de servir per aprendre en aquest procés de creixement com a equip. Sabem les situacions que hem de controlar sí o sí ja demà [per avui] per competir de la millor manera contra el Barça.” Costa va insistir que “des de la serenor hem de tenir clar que això serà molt llarg. Tenim molta il·lusió per jugar el primer partit del Nacional davant de la nostra gent, fer un partit que ens faci sentir satisfets i que ens permeti sumar els tres punts”.

Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra



El Barça Atlètic, que dirigeix Albert Sánchez, ve d’empatar a l’Estadi Johan Cruyff davant la Reial Unió d’Irun i el tècnic tricolor és conscient de la dificultat del conjunt blaugrana, tot i tenir molts dels jugadors importants amb el primer equip: “Els equips del Barça ja sabem com són. Tenen un bon joc posicional, jugadors de molt talent individual, amb una capacitat associativa i de combinació molt alta, jugadors que són internacionals a totes les línies i que pròximament veurem al màxim nivell i sent jugadors importants.” Ara bé, deixades a banda les floretes al filial, Costa va subratllar que l’aspecte cabdal serà “trobar el millor Andorra possible, buscar com ens seguim apropant a l’equip que volem ser i com contrarestem totes aquestes característiques del rival. Tenim clar contra qui ens enfrontem, quins són els seus punts forts i on creiem que tenim oportunitats per fer-los mal”. Pel que fa al capítol de baixes, César Morgado –expulsat a Lezama amb vermella directa– per sanció i Erik Morán, per lesió, no podran jugar avui contra el Barça Atlètic, mentre que Martí Vilà ja es troba a disposició de Ferran Costa un cop superades les molèsties musculars que li van impedir alinear-se per precaució a Bilbao. D’altra banda, abans de l’inici del partit, Mònica Doria i Nahuel Carabaña, que han competit recentment als Jocs Olímpics de París, seran homenatjats per l’FC Andorra i realitzaran el servei d’honor.

Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra