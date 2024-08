La marxa de Manu Nieto al Burgos, molt encallada

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La possibilitat que Manu Nieto acabi marxant de l’FC Andorra es va reduint cada cop més. Tot i que les negociacions entre l’entitat tricolor i el Burgos es van intensificar en la jornada d’ahir i, fins i tot, moltes informacions assenyalaven que l’acord estava gairebé enllestit, la realitat apunta que el davanter andalús no sortirà del club. Aquesta nit a les 23.59 hores es tanca el mercat de fitxatges i si no hi ha un gir copernicà durant el dia i el Burgos acaba accedint a pagar la quantitat que l’Andorra demana pel traspàs, el jugador –que té contracte fins al 2026– romandrà a les ordres de Ferran Costa. Com ja vam explicar al Diari només en cas de marxa de Nieto, el club tricolor hauria afrontat un nou fitxatge, el d’un davanter que, finalment, sembla que no s’acabarà produint.

L’única sortida que sembla que tindrà lloc el darrer dia de mercat en la plantilla de l’FC Andorra és, per tant, la de Moha Moukhliss. El migcampista jugarà al Reial Múrcia, també de Primera RFEF, però no serà rival dels tricolors a la lliga regular.