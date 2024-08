L'FC Andorra traspassa a Moha al Múrcia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha confirmat el traspàs de Moha Moukhliss al Múrcia de Primera RFEF, tal i com havia avançat el Diari a l'edició d'avui. El jugador madrileny d'orígen marroquí va arribar al club a l'estiu del 2022, i s'hi va estar fins al mercat d'hivern, quan va sortir cedit al Barça B. Com a tricolor va disputar 12 partits (cinc com a titular), abans de fer el salt al filial del Barça, on ha estat l'últim any i mig.

El migcampista posa així el punt i final a la seva etapa com a futbolista de l'FC Andorra, ja que no entrava als plans de l'entitat.