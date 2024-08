Graslaub disputarà la final

Ser agosarat i ambiciós no ha fet que el karma se li girés en contra i l’afirmació “pels meus nassos que em classifico” va tenir el resultat desitjat. No sense patiments, Arnau Graslaub formarà part demà de la nòmina de 80 bikers que competiran a la final de la modalitat de descens elit (DHI) al Campionat del Món de BTT després de segellar una ajustada classificació a les mànegues classificatòries. Els més ràpids a Fontanals van ser els francesos Loïc Bruni i Myriam Nicole, que van marcar el millor temps a la qualy.

Però Graslaub va ser el gran protagonista en el vessant andorrà a l’estació de Pal Arinsal. El biker de la federació, amb una lesió al braç que li va fer la guitza, va ser el 13è ciclista a baixar i va invertir 2’58”901 per completar el traçat d’1,9 quilòmetres i de 458 metres de desnivell entre el pic del Cubil i Fontanals. El seu descens li va permetre finalitzar en la 78a posició i aconseguir in extremis passar a la final –entraven 80 ciclistes–, amb llàgrimes incloses: “Ha sigut molt dur. Tenia la confiança que podia entrar, però porto arrossegant una lesió al braç que és una merda. M’ha fet patir fins a baix al circuit i ja he pensat que estaria al límit d’entrar entre els 80 primers. M’he posat a plorar i tot”, va explicar Graslaub visiblement emocionat. El ciclista andorrà, de cara a la final de demà, només s’ha proposat “fer una baixada amb la qual jo sàpiga que he fet el ritme que sé que tinc, tot i les molèsties que pateixo al braç, i apropar-me a la 60a posició”.

El ‘biker’ andorrà Arnau Graslaub durant la baixada, ahir.PAL ARINSAL

“La lesió és una merda i m’ha fet patir fins a baix, però ho he aconseguit”

Arnau Graslaub, Ciclista de la FAC



BRUNI I NICOLE, ELS MILLORS

Els millors temps en el descens elit van tenir to clarament francès. En la categoria masculina, el gran favorit i líder de la classificació de les World Series, el resident Loïc Bruni, va ser el més ràpid amb un registre de 2’39’’700, en una clara declaració d’intencions de cara a la final. El nord-americà Ryan Pinkerton (+2’’139) i el britànic Danny Hart (+2’’374) van ser segon i tercer, respectivament. En la categoria femenina, Myriam Nicole va assolir el millor registre en la baixada (3’03’’286), seguida de la britànica Tahnee Seagrave (+3’’189) i la màxima favorita i vigent campiona del món, l’austríaca Valentina Höll (+5’’465).

Finalment, en la categoria júnior, el nord-americà Asa Vermette (2’39”185) i la neozelandesa Erice van Leuven (2’59”891) van ser els campions del món en la modalitat de descens.