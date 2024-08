Cardelús torna al Mundial en el Gran Premi de l’Aragó

Cardelús, en una cursa anterior.X. C.

Xavi Cardelús torna el cap de setmana al Campionat del Món de Moto2 amb la participació en el Gran Premi de l’Aragó que es disputa al circuit de Motorland, a Alcanyís. El pilot de l’equip Fantic Racing torna a un dels seus traçats favorits, on va pujar dos cops al podi el 2022 durant el Campionat d’Europa. A més, Cardelús arriba amb bones sensacions després de l’última cursa, a Àustria, on també va realitzar posteriorment uns entrenaments.

“Les expectatives de cara al cap de setmana són esperançadores”

Xavi Cardelús, Pilot de Moto2



Abans d’aquesta cursa a Motorland, Cardelús va destacar que “les expectatives de cara al cap de setmana són esperançadores, no tan sols perquè és un circuit que m’agrada, sinó per com va anar el test del dilluns posterior al Gran Premi d’Àustria”, i va agregar que “l’objectiu del cap de setmana és el de sempre: seguir millorant i retallar les diferències respecte als pilots que em precedeixen”.

Cardelús disputarà des de les 9.50 hores la primera sessió d’entrenaments i la segona serà a partir de les 14.05 hores. Demà serà la qualificació.