'Som Tricolors', una cançó dedicada a l'FC Andorra

Quatre artistes andorrans han creat una cançó dedicada a l'FC Andorra que s'estrena oficialment aquest dijous a la tarda. El tema, titulat 'Som Tricolors', té influències d'estils urbans com el rap i el trap i ve acompanyat d'un videoclip gravat a les instal·lacions del club i en altres indrets del Principat.

El duet Dkaye, format per Kid Aye i Kid Dka, el raper Edu Petit i el DJ Dydy són els autors d'una cançó amb un ritme enganxós i alegre i majoritàriament cantada en català, tot i que amb fragments també en castellà, francès i anglès. El videoclip que acompanya la cançó ha estat produït per Alca Films.