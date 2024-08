Primeres medalles a Pal per a Gilloux i Wiedenroth

La primera jornada de competició a l’estació de Pal Arinsal ja va deixar entreveure que serà un Campionat del Món amb molts ingredients. Tot i que l’ambient no va ser encara el que s’espera de cara al cap de setmana vinent, de plena ebullició, i que la pluja va aparèixer abans de l’inici de la prova de relleus, dues disciplines –l’altra era la de cross-country amb bicicletes elèctriques– van repartir les primeres medalles i van deixar moments força notables.

Així, Sofia Lena Wiedenroth va ser coronada, cronològicament, com la primera campiona del món del Mundial de BTT. La corredora alemanya es va proclamar vencedora de la cursa de cross-country amb bicicletes elèctriques (E-MTB) amb un temps d’1 h 00’09”, superant en un poc més d’un minut la suïssa Nathalie Schneitter, i en 2’06” la xilena Florencia Espineira. Wiedenroth va ser la gran dominadora de la prova, de principi a fi, amb la victòria completada després de nou voltes al circuit de 2,4 quilòmetres que recorria l’àrea de la Caubella. En categoria masculina, el francès Jerome Gilloux es va penjar la medalla d’or i es va vestir amb el mallot de l’arc de Sant Martí després d’invertir un temps d’1 h 01’32” per realitzar les 10 voltes al traçat superant el xilè Martin Vidaurre en 29” (1 h 02’01”) i el també gal Hugo Pigeon en 45” (1 h 02”46). Gilloux, que va recuperar el títol després d’haver estat subcampió mundial l’any passat a Glasgow, va ser el biker més ràpid i més regular i va anar pastant el seu avantatge respecte als perseguidors de manera progressiva.

RELLEU PASSAT PER AIGUA

La darrera cita de la jornada, la disciplina de relleu mixt per equips (XCR), va esdevenir la més èpica, amb pluja, suor i fang. Els integrants del combinat dels Estats Units –Brayden Johnson, Nicholas Konecny, Haley Batten, Vida López de San Roman, Madigan Munro i Christopher Blevins– es van imposar gairebé in extremis i en una lluita final espectacular a la selecció de França. La prova, després de sis voltes al circuit de quatre quilòmetres, no es va decidir fins al darrer sospir amb Christopher Blevins protagonitzant el darrer relleu i definint la victòria per a la selecció nord-americana amb només tres segons de coixí (1 h 19’38”). Al relleu mixt cada equip disposava de dos riders júniors, dos sub 23 i dos elit –un femení i un masculí en cada categoria–, en què cadascú feia una volta i a l’àrea de meta passaven el testimoni als seus companys i amb l’ordre que cada equip havia decidit sense distinció de sexe ni categoria. L’equip de França, conformat per Luca Martin, Nicolas Kalanquin, Loana Lecomte, Olivia Onesti, Anais Moulin i Mathis Azzaro, va començar discutint el lideratge amb el conjunt italià, format per Luca Braidot, Matteo Siffredi, Martina Berta, Giada Martinoli, Valentina Corvi i Mattia Stenico, que va apostar pels millors corredors als primers relleus. La tàctica no va acabar de ser profitosa per als italians, que es van haver de conformar amb la medalla de bronze.