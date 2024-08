L'andorrà Arnau Graslaub es classifica per a les finals Elit del Mundial de BTT

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El rider andorrà Arnau Graslaub s'ha classificat, per primera vegada, a unes finals de descens. El rider del Principat ha marcat un temps de 2’58’’901, que l’ha servit per acabar en la 78a posició i, per tant, situar-se entre els 80 primers que accedien a la final de dissabte. “Ha sigut molt dur. Tenia la confiança que podia entrar, però porto arrossegant una lesió al braç. M’ha fet patir fins a baix al circuit, i ja he pensat que estaria al límit d’entrar entre els 80 primers. M’he posat a plorar i tot”, ha assenyalat l’andorrà, visiblement emocionat després d’haver assolit la fita que s’havia marcat. De cara a la final de dissabte, el ciclista patrocinat per Pal Arinsal s’ha proposat l’objectiu de “fer una baixada amb la qual jo sàpiga que he fet el ritme que sé que tinc, tot i les molèsties al braç, i apropar-me a la 60a posició”.

En aquestes classificatòries s'han citat els grans noms del descens que han realitzat la primera baixada cronometrada oficial al circuit on en dos dies es disputaran el títol de campió del món masculí i femení.

En la jornada d'avui també ha tingut lloc les finals del descens júnior. Erice Van Leuven ha guanyat la final júnior femenina, mostrant-se intractable, la neozelandesa ha guanyat amb força diferència respecte a les seves rivals. D'altra banda, la final júnior masculina ha estat més ajustada, on el guanyador s'ha decidit en el moment en què l'últim rider ha completat el seu descens. Finalment, ha estat Asa Vermette qui s'ha imposat amb un registre de 2'39''185, el qual l'ha servit per assegurar-se el mallot de campió del món 2024.