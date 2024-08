Duna Viñals, fora de les ‘semis’ dels 400 tanques

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Duna Viñals no va poder classificar-se per a les semifinals dels 400 tanques del Mundial sub 20 d’atletisme, que s’està celebrant a Lima, Perú. L’atleta va finalitzar en cinquena posició de la seva sèrie, la segona, amb un temps d’1’01”20, lluny del seu rècord d’Andorra, i no va passar ni per posicions ni per temps.

Les tres primeres de cadascuna de les sis sèries passaven directament a semifinals i els sis millors temps següents també hi accedien. Viñals va ser finalment 32a de 51 atletes participants i va acabar a més d’un segon de l’últim temps que va donar accés a semifinals per la repesca, que va ser de 59”94. La més ràpida de les eliminatòries va ser Michelle Smith, que va córrer a la mateixa sèrie que Vinyals, amb un temps de 57”85.