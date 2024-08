Doumbouya i Chougkaz, dos ala-pivots complementaris

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Mateixa posició, però perfils diferents i complementaris. Així va definir el director esportiu del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, les dues últimes incorporacions de l’equip, el grec Nikos Chougkaz i el francès Sekou Doumbouya. Són dos ala-pivots que arriben amb ganes a l’ACB, preparats per aportar energia. “Hem signat els dos jugadors que millor s’adaptaven al perfil que buscàvem”, va destacar Solana, a més d’agregar que “són perfils diferents tot i jugar a la mateixa posició i es complementen bé”. Per últim, va afirmar que “la seva ambició per jugar a l’ACB els ha portat fins aquí i els companys els estan ajudant molt a adaptar-se”.