Berto Rosas gaudeix “d’un somni fet realitat” a Lezama

Va significar, segurament, l’única notícia positiva de la derrota de l’FC Andorra a Lezama davant el Bilbao Athletic en la primera jornada de lliga. El debut amb el primer equip tricolor va permetre a l’internacional Berto Rosas “fer realitat un somni” després d’haver jugat al juvenil la temporada 2018-2019 i complir fins a quatre cessions: Lleida, Montsó, Utebo i Betis Deportivo.

Berto reconeix que, tot i el debut, a Bilbao va acabar “trist pel resultat perquè no és el que volíem, però seguirem lluitant i treballant per millorar i aconseguir els objectius del dia a dia”. A més, el davanter va afegir que “estic molt content d’haver debutat i ara afronto amb moltes ganes la possibilitat de jugar aquí, a l’Estadi Nacional, amb la nostra afició”. El que Berto té molt clar és que “soc aquí per ajudar el màxim possible. Els minuts que tingui els aprofitaré al màxim per intentar fer-me un lloc” i que, lògicament, “estic orgullós de poder ser aquí i és positiu que pugin jugadors andorrans i que s’aposti per la gent del planter. Tinc ganes de ser important”.