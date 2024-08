Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Duna Viñals disputarà aquesta tarda les eliminatòries dels 400 metres tanques del Mundial sub 20 que se celebra a Lima. L’atleta disputarà la segona de les sis sèries a les 16.17 hora andorrana, en una cursa en què passaran a semifinals les tres millors atletes de cada sèrie, i els sis temps més ràpids que no s’hagin classificat per posició.