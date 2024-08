Vessant solidari del Trofeu Escaldes-Engordany

Verificat per

La recaptació de la setena edició del Trofeu Escaldes-Engordany de bàsquet, que enfrontarà el MoraBanc Andorra i la Laguna Tenerife divendres 6 de setembre, es destinarà a l’associació Projecte Vida, dedicada als trastorns addictius. El preu de les entrades del partit, que ja es poden comprar al lloc web de l’entitat tricolor, serà de 15 euros. Durant la presentació del trofeu, celebrada ahir, la presidenta de Projecte Vida, Eva Tenorio, va destacar que “aquest partit ens va molt bé per visibilitzar Projecte Vida i els trastorns addictius, ja que encara existeix molt estigma”.

El Trofeu Escaldes-Engordany és un dels punts de col·laboració existents entre el comú escaldenc i el MoraBanc Andorra, a més, per exemple, del suport que la institució parroquial dona a l’equip de capacitats especials que té el club tricolor. En aquest sentit, la consellera d’Esports i del servei de Tràmits del comú d’Escaldes-Engordany, Laura López, va mostrar-se satisfeta perquè “aquesta col·laboració amb el MoraBanc Andorra duri tants anys. És el setè any que col·laborem amb ells i esperem que sigui més que profitós, com ho ha estat sempre”, mentre que el director general de l’entitat, Francesc Solana, va afirmar que “sumar una edició més del Trofeu d’Escaldes és una mostra més del nostre compromís amb el comú i, en especial, amb el patrocini de l’equip de capacitats especials, que al llarg de la temporada participa en una competició a Catalunya”.