El MoraBanc presenta a Chougkaz i Doumbouya

El MoraBanc Andorra ha presentat als dos últims fitxatges de cara al

proper curs, els ala-pivots Nikos Chougkaz i Sekou Doumbouya, en un acte celebrat aquesta tarda a Unnic. Durant la presentació, el director

esportiu del club, Francesc Solana, ha assenyalat que "hem signat els

dos jugadors que més s'adaptaven al perfil que volíem", a més d'agregar

que "són diferents tot i jugar a la mateixa posició, però es complementen molt bé". El grec Nikos Chougkaz ha explicat que "volia jugar a l'ACB, a finals de la temporada passada van dir-me que el MoraBanc em volia, i vaig triar", a més d'afegir que "estic content i amb ganes, i estic preparat per aportar energia". De la seva banda, Sekou Doumbouya ha destacat que "aquest és un nou repte per mi, i tenia moltes ganes de jugar a una lliga gran com l'ACB".

D'altra banda, el MoraBanc i Unnic han presentat l'acord de patrocini

per la present temporada després d'algunes col·laboracions al tram final

del curs passat. Sobre aquest acord, el president tricolor Gorka Aixàs

ha manifestat que "era inevitable que dues marques de país com nosaltres ens acabéssim trobant", mentre que el director del centre, José

Fulgencio Cano, ha destacat que "estem molt contents de formar part de

la família del MoraBanc".