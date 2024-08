Els andorrans competiran amb els millors de la BTT

L’únic representant andorrà en la disciplina de descens (DHI), Arnau Graslaub, és, sens dubte, el ciclista més agosarat dels que representaran la federació en aquest Campionat del Món de BTT que acull Pal Arinsal. La seva seguretat va trencar amb el to més pausat i mesurat de la resta de seleccionats –Xavi Jové, Kilian Folguera, Jessica Cruz, Oriol Pi i Roger Turné– i en ser qüestionat al voltant de les sensacions que té per a la gran cita, Graslaub no va deixar ningú indiferent: “Com em sento? Doncs de puta mare, m’encanta.” Després d’una carta de presentació com aquesta, el ciclista andorrà va etzibar que “a més, m’he despertat aquest matí convençut que em classificaré. És molt difícil, és clar, però si ha de passar algun dia és aquí, a casa. Pels meus nassos que em classifico”. Demà, a partir de les 15.45 hores tindran lloc les qualificacions de la modalitat de descens i Graslaub buscarà aconseguir un lloc entre els 80 –de 108 bikers– que accediran a la final de DHI de dissabte.

Xavi Jové i Jessica Cruz són els que exhibeixen més galons de la selecció i competiran en la modalitat de cross-country (XCO Elit), masculí i femení, respectivament. Jové, de 29 anys, hi participa després d’haver disputat les últimes edicions de la Copa del Món celebrades a Andorra. “És una mica complicat competir a aquest nivell, ja que tinc una vida laboral, treballo vuit hores al dia i compaginar-ho amb els entrenaments es fa molt difícil”. Donades les circumstàncies, el biker va reconèixer que “el meu objectiu serà fer el màxim de voltes possible, tres o quatre voltes, cinc, perquè, com ja sabeu, agafen el 80% i t’eliminen del circuit”. Jessica Cruz va ser la primera dona a competir en una cursa elit de XCO en Copa del Món: “És un Mundial i fa molt respecte. El nivell és altíssim, molts d’ells venen de competir als Jocs Olímpics de París i estaran allà, a la sortida, amb nosaltres, i és una passada.” Cruz va afegir que “en tinc moltes ganes, estic molt motivada i, sobretot, penso de fer-ho el millor possible i treure el màxim de mi”. Kilian Folguera, de 23 anys, competirà a la prova de cross-country olímpic i ja ha disputat tres curses de la Copa del Món a Pal Arinsal. Oriol Pi és l’únic dels andorrans que farà doblet i competirà en les dues modalitats de cross-country: short track i l’olímpica. El biker, de 24 anys i que s’estrenarà en un Campionat del Món, va explicar ahir que “és un honor poder córrer aquí, a casa, i en un esdeveniment de ciclisme tan gran. És un plaer i ho afronto amb moltes ganes de fer-ho el màxim de bé possible. Crec que arribo en el millor moment de forma de tot l’any i espero que es vegi reflectit a la carrera”. Finalment, el més novell, Roger Turné, va comentar que “és difícil perquè corro amb gent més gran que jo, amb molta més experiència, però això no és cap excusa per no donar-ho tot”. El jove biker, de 19 anys, s’estrenarà en un Campionat del Món en categoria sub 23 i va ser molt sincer en reconèixer que “l’objectiu és clar, que no em doblin, acabar totes les voltes ja seria fantàstic”.

PROGRAMA ARCA

La participació en el Mundial ha complert un dels grans objectius traçats per la federació quan va iniciar el programa ARCA de ciclisme d’alt rendiment. El president de la FAC, Gerard Riart, va apuntar que “l’objectiu era tenir entre sis i vuit corredors al Mundial. Hem arribat amb sis, la majoria joves, amb molta progressió, i seguirem treballant perquè algun dia puguem tenir un Joan Verdú al ciclisme, al Top 10 del món o competint al màxim”.