El sènior B del MoraBanc inicia els entrenaments i una nova etapa

Després de quatre temporades sense competir, el MoraBanc Andorra ha recuperat un dels seus equips emblemàtics, el sènior B, i ho fa de la mà del seleccionador, Cristian Vegas. L’equip va iniciar ahir els entrenaments de pretemporada al Poliesportiu, per tal de posar fil a l’agulla i amb un objectiu molt clar, arribar amb el millor to a mitjan setembre, que és quan es dona el tret de sortida a la Primera Catalana, la competició escollida per al nou llançament del segon equip de l’entitat. La voluntat del club és que el sènior B sigui un referent per als joves jugadors de la base i un bon espai en el qual donar continuïtat a la seva etapa de formació. La gran majoria de jugadors són de la casa, formats al Bàsquet Club Andorra, i es recuperen jugadors amb experiència com Toi Cinto Gabriel, Bruno Bartolomé o Dot Martí, acompanyats d’una gran fornada de joves talents provinent de la base del club i completat amb jugadors encara en edat júnior.

Aquest dissabte a les sis de la tarda a Sant Julià de Lòria el sènior B disputarà el seu primer partit de pretemporada, davant del Club Bàsquet Vilassar de Dalt.