La parella formada per Lluc Macià i Abel Bernal va arribar fins als quarts de final al Vichy Volley Tour que es va disputar a Empuriabrava. Per part seva, l’altre duet andorrà, el femení format per Nely Vasileva i Zeynep Ozenay, no va poder guanyar cap dels dos partits que va jugar. Les finals de la competició es van disputar a Badalona.