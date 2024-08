L’Andorra vol aprendre de la derrota a Bilbao

Verificat per

La derrota a Lezama davant el Bilbao Athletic ha deixat la sensació en el vestidor de l’FC Andorra que és necessari fer un pas endavant i ser conscients de la dificultat de la categoria. El partit davant el filial zurigorri pot servir d’exemple del context que es trobarà l’equip tricolor cada jornada, amb poc espai per als romanços, molt ofici, mastegar sorra i ser efectius. El conjunt de Ferran Costa va caure en el primer partit de lliga víctima de vicis del passat, falta de punteria, precipitació en alguns trams i errades terminals.

“La derrota ens ha de servir per aprendre, analitzar-ho i per fer-nos molt millors en el futur”

Álvaro Peña, Migcampista de l’FC Andorra



“Sabem que aquesta categoria és molt complicada, que costarà molt aconseguir victòries, arribar als nostres objectius i que hem de ser competitius cada setmana”, va explicar Álvaro Peña. El migcampista tricolor és conscient que “anirem millorant, segur, i la derrota davant el Bilbao Athletic servirà per aprendre. Ara cal analitzar-la bé, millorar i fer que tot plegat ens ajudi a ser millors”. El gol d’Olabarrieta al minut 2 va descompondre l’FC Andorra i Peña va reconèixer que la situació es va complicar arran del gol. “Ells transitaven molt bé i ràpid i ens van crear problemes. Ara bé, nosaltres també vam fer coses bé i ens hem d’agafar a això de cara als pròxims partits, que segur que arribaran les victòries i podrem gaudir d’un any bonic.” La plantilla torna avui a la feina per començar a preparar el debut del curs a l’Estadi Nacional, dissabte contra el Barça Atlètic.