Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Fernández, Èric Ebri, Martí Llort i Maià Font han estat competint a Argentina i Xile per intentar millorar els seus rànquings i puntuacions FIS. Fernández i Ebri lluiten durant la pretemporada per entrar a l’estructura, Llort per fer el tercer any a la base i Font, amb l’objectiu assolit, anirà als Estats Units per estudis.