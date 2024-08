Epicentre de la BTT

El Campionat del Món de BTT de Pal Arinsal va donar ahir el tret de sortida amb una primera jornada d’entrenaments i la cerimònia d’inauguració, celebrada a la Massana, i amb prop de 3.000 persones ja a l’estació massanenca entre corredors, operaris, equips i personal del domini. Seran set dies en què Andorra serà l’epicentre mundial de la bicicleta de muntanya amb la participació de 711 corredors de 40 països diferents que es jugaran els 17 mallots de l’arc de sant Martí corresponent als campions del món de cadascuna de les cinc disciplines. A més, la previsió de l’organització és que fins a 80.000 espectadors es desplacin a Pal Arinsal per gaudir de l’emoció de les curses, especialment durant el cap de setmana, quan es faran les proves estrella de la competició. De fet, fins al moment s’han venut unes 8.000 entrades i l’objectiu és que s’acabin despatxant entre 20.000 i 25.000 tiquets.

“L’objectiu és l’equilibri pressupostari [...], estem treballant i ho seguirem fent per assolir-lo”

Josep Marticella, Director general del Mundial



Els organitzadors del certamen s’han marcat com un dels objectius tenir “equilibri pressupostari”, tal com va assenyalar el director general de Pal Arinsal i del Campionat del Món, Josep Marticella, durant la presentació d’ahir. Hi ha un pressupost previst de quatre milions d’euros i el màxim responsable va assenyalar que “estem treballant i ho seguirem fent per intentar assolir-lo, ja que de moment va tot com havíem previst”. Un dels principals neguits d’aquesta setmana serà el temps, que “condiciona moltes coses”, tal com va admetre Marticella, que va destacar, però, que “ens sabem adaptar i fa dies que tenim pla A, B i C, i de moment seguim amb el pla A”.

“Fa temps que tothom es va posar en marxa perquè tot vagi sobre rodes i ara arriba el moment clau”

Eva Sansa, Cònsol major de la Massana



Per últim, el responsable mundialista va cloure que “la relació amb l’UCI és excel·lent, hi ha una confiança extrema tot i que també hi ha moments de tensió perquè estem davant d’un gran esdeveniment”, una valoració compartida pel consultor de BTT de l’organisme internacional, Simon Burney, que va afirmar que “sabem que és un esdeveniment que està en mans segures després de nou edicions de la Copa del Món i amb un segon Mundial al damunt, la col·laboració amb l’equip d’organització és la millor possible. Un Campionat del Món és l’esdeveniment més gran possible i som en una de les seus de muntanya més importants del món”.

“És un esdeveniment que està en mans segures després de nou edicions de la Copa del Món”

Simon Burney, Consultor UCI de BTT



En l’àmbit polític, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, va mostrar-se il·lusionada perquè “per fi arriba aquesta gran cita”, a més d’agregar que “ja fa temps que tothom es va posar en marxa perquè tot vagi sobre rodes i ara arriba ja el moment clau”, a més de cloure que “tothom està plenament implicat i podem dir que tota la Massana es convertirà en el comitè de benvinguda del Mundial”.

Amb el tret de sortida ja oficial del Mundial, Pal Arinsal tindrà avui una nova jornada d’entrenaments abans de les primeres finals, que es disputaran durant la jornada de demà.

COLOR, DANSA I EMOCIÓ El Campionat del Món de BTT va viure l’arrencada oficial ahir a la nit amb una emotiva cerimònia d’inauguració a la plaça de les Fontetes de la Massana, plena fins a la bandera per gaudir del tret de sortida d’un esdeveniment que situarà Andorra al mapa del ciclisme mundial. Com a tot acte institucional no podia faltar la part més oficial, amb els discursos polítics, ahir a càrrec de la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, i del membre del consell de l’UCI José Luis López, encarregat d’obrir oficialment el Mundial.



Però un cop passat aquest tràmit va ser el moment de tocar la fibra i l’emoció. Primer amb la interpretació de l’himne nacional i tot seguit amb un vídeo que en format de curts capítols repassava la història i trajectòria de Pal Arinsal i la BTT, emmirallant-se en un nen que somiava ser campió del món. Des de la primera Copa del Món del 2008, el primer Mundial el 2015, fins a l’actualitat. Una emoció que compartia protagonisme amb el color, especialment els cinc del logo de l’UCI (blau, vermell, negre, groc i verd), i amb la dansa, i és que entre vídeo i vídeo les actuacions de l’Esbart de les Valls del Nord i de Líquid Dansa van fer gaudir de valent tots els presents, que van ovacionar totes les actuacions i el vídeo que posava el punt final, amb el Mundial que va arrencar oficialment ahir mateix.



Però encara no era el final, com en tot esdeveniment esportiu de gran magnitud, ja que faltava la tradicional desfilada de banderes, a càrrec de nens i nenes, i amb la d’Andorra sortint a l’últim lloc i enduent-se, evidentment, la medalla d’or a l’aplausòmetre de països participants. Però parlant d’emoció, faltava encara un últim punt, i és que quan es diu que Andorra és un temple de la BTT ho demostra el fet que molts dels participants en el Mundial viuen al país i el protagonista ahir va ser Greg Minnaar.



I és que el sud-africà, quatre cops campió del món (va disputar el seu primer Mundial el 1997), va anunciar que aquest, el de casa, serà l’últim.