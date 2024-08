Tret de sortida al Mundial amb l’obertura

El Campionat del Món de BTT d’Andorra Pal Arinsal donarà avui el tret de sortida amb la cerimònia d’inauguració que es realitzarà a la plaça de les Fontetes de la Massana a partir de les 21.00 hores. Serà el punt d’inici d’una setmana d’emocions en una cita que reunirà més de 700 corredors de 40 països diferents, i que espera comptar amb uns 80.000 espectadors als escenaris de competició situats a la Caubella i a Fontanals. Aquesta serà la segona ocasió en què el país rebi el Mundial de bicicleta de muntanya després d’haver-ho fet també el 2015.

Pel que fa a la inauguració d’aquesta nit, comptarà amb els parlaments de les diferents autoritats així com la desfilada de banderes dels països participants a la cita. A nivell audiovisual, es projectarà un petit film que narra la història d’un nen petit que somia ser campió del món i paral·lelament es repassarà, amb un to emotiu, la trajectòria del Bike Park de Pal Arinsal, des de la seva creació els anys 2000, fins a l’actualitat, en què s’ha convertit en tot un referent de la BTT i ha esdevingut una seu imprescindible de la Copa del Món, a més d’haver acollit els Campionats del Món. A més a més, l’acte comptarà amb espectacles de dansa i d’altres sorpreses.

L’acció al Pal Arinsal Bike Park de Grandvalira resorts començarà també avui mateix amb els primers entrenaments de cross-country i de bicicletes elèctriques, una de les novetats d’aquesta edició respecte a la del 2015. Per demà serà el torn de més entrenaments també en la modalitat de descens, i l’acció pura i les primeres medalles en joc entraran dimecres, quan es disputin les primeres finals, les de bicicletes elèctriques i la del relleu de cross country per equips. Dijous es faran les finals júnior de descens, i els plats forts arribaran a partir del divendres, amb el cross country short track, seguit de les finals de descens sènior del dissabte, i de totes les de cross country olímpic del diumenge que posaran el punt final al Campionat del Món de BTT.

Més enllà de l’esport, l’arribada del Mundial de bicicleta de muntanya portarà també activitats paral·leles en l’anomenat Bike Festival, amb actuacions musicals, animacions, jocs i activitats per a tots els públics durant la setmana per combinar l’entreteniment amb l’emoció de les curses entre el dimecres i el diumenge, a més del pàdoc, on les marques capdavanteres del sector instal·laran les seves carpes perquè els aficionats en puguin gaudir. No faltarà tampoc el vessant solidari, i és que Pal Arinsal engegarà col·laboracions amb diferents orgacitzacions i associacions com Unicef, Bicicletas Sin Fronteras o la Creu Roja Andorrana.