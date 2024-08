Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció nacional de pàdel va acabar en segona posició a l’Inside by Melià Padel Cup celebrada a Luxemburg després de perdre davant de l’equip amfitrió. En categoria masculina, els locals van imposar-ser per un contundent 6-0 i 6-1, mentre que en el torneig femení les luxemburgueses van acabar guanyant per 6-2 i 6-3.