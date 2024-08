Rosario i Gordon guanyen a la segona jornada de la Canillo Trail

Publicat per Redacció Canillo Verificat per Creat: Actualitzat:

Luís Miguel Rosario i Eli Gordon van imposar-se a la cursa reina de la segona jornada de la Canillo Trail, la cursa de 25 quilòmetres. En el cas de Rosario, va fer un temps de 2 h 40’25”, imposant-se per vuit minuts a Borja Naval, i per 11 a Javier Pajares. En el cas de la distància femenina, Gordon va fer un temps de 3 h 05’35”, imposant-se per set minuts sobre Magalí Salomón, i per 19 sobre Obdulia Obrero.

També ahir van disputar-se dues curses més, amb 15 i 10 quilòmetres. En el cas de la de 15, Arnau Aranda i Natàlia Lozano van vèncer, acompanyats al podi per Eduard Hernández i Jordi Cifuentes a la categoria masculina, i d’Ainhoa Cañabate i Adriana del Muro en femenina. Pel que fa a la prova de 10 quilòmetres, Marcel Reymundi, connel McCough i Gary McGough van ocupar els llocs d’honor masculins, i Cinta Sancho, Barbara Martins i Edurne Galeano van fer-ho a la cursa femenina.

Per últim, Eduard Hernández i Núria Florencio; Bernat Caballero i Isabel Llorach, i Luís Miguel Rosario i Eli Gordon van endur-se el triomf a les combinades de les dues jornades a les categories trail, gran marató i ultra, respectivament.

La quarta Canillo Trail va comptar amb un total de 450 inscrits el cap de setmana.