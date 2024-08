Pal Arinsal vol assolir “equilibri pressupostari” pel Mundial de BTT

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’organització del Campionat del Món de BTT de Pal Arinsal s’ha marcat com a objectiu principal “assolir equilibri pressupostari”, segons ha explicat aquest matí en la roda de premsa d’obertura del certamen el director del Mundial, Josep Marticella. El pressupost total ascendeix fins als quatre milions d'euros, ha apuntat Marticella, que ha destacat que “estem treballant i ho seguirem fent per intentar assolir-ho, ja que de moment va tot com ho havíem previst”. Marticella ha destacat també que “la relació amb l’UCI és excel·lent, tenim una confiança extrema tot i que també hi ha moments de tensió perquè estem davant d’un gran esdeveniment”, i ha destacat que “avui ja hi ha 3.000 persones per l’estació amb els 711 corredors, els mecànics, equips, i tota la gent que envolta aquest campionat”.

El cap visible del Mundial ha admès també un cert neguit amb la meteorologia, i ha assenyalat que “ens condiciona moltes coses, però ens sabem adaptar”, i ha afegit que “la previsió és que avui a les 9 acabi de ploure i es pugui fer la cerimònia amb normalitat”. A nivell esportiu, durant la jornada d’avui s’han fet les primeres inspeccions i entrenaments al circuits, i les primeres de les 17 finals no es faran fins dimecres, quan serà el torn de les proves de bicicleta elèctrica i de relleus per equips de cross country.

Des de la Massana, la cònsol Major de la parròquia, Eva Sansa, s’ha mostrat il·lusionada per l’inici del Mundial i ha afirmat que “per fi arriba aquesta gran cita” a més de destacar que “ja fa temps que tothom s’ha posat en marxa perquè tot vagi sobre rodes i ara arriba ja el moment clau”. Per últim, ha clos que “tothom està plenament implicat, i podem dir que tota la Massana es convertirà en el comitè de benvinguda dels Mundials”. De la seva banda, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha afirmat que “des del 2008 estem intentant promocionar conjuntament Andorra com a destinació cicloturista”.

Inauguració a les Fontetes



El Campionat del Món donarà el tret de sortida oficial aquesta nit amb la cerimònia d’inauguració a la plaça de les Fontetes de la Massana. L’acte comptarà amb la desfilada dels 40 països participants, els parlaments de les autoritats, a més de sorpreses audiovisuals com la projecció d’un film.