L'Andorra estrena la temporada amb derrota a Lezama (1-0)

L’FC Andorra va tastar de primera mà el que és la Primera RFEF i va encetar la lliga amb una derrota per 1-0 davant del Bilbao Athletic en un partit en què va anar de menys a més, i on va merèixer rascar alguna cosa de Lezama, sobretot a la segona meitat. Amb un cert déjà-vu de la temporada passada, una errada tricolor va suposar l’1-0 després d’una excel·lent contra local, i la falta d’efectivitat just a la represa, quan l’equip de Ferran Costa va mostrar-se molt superior al rival, va acabar condemnant el conjunt del Principat en el seu retorn a la tercera categoria del futbol espanyol.

El partit va arrencar de la pitjor manera possible amb el conjunt basc marcant al segon minut de joc. Ja havien avisat en un primer moment en una acció que va poder treure Ratti, però tot seguit una errada d’Álvaro Martín en un control al mig del camp va provocar una contra rapidíssima del Bilbao Athletic que Olabarrieta no va desaprofitar per fer l’1-0. El gol va esperonar els tricolors, amb un primer intent d’Alende massa desviat, però al davant hi havia un Bilbao Athletic molt seriós i ben plantat sobre el camp que no deixava gens còmode l’FC Andorra. Álvaro Martín va provar-ho amb un parell de tirs llunyans, i després va intentar-ho Lauti amb una rematada de cap, però la més clara va tornar a ser local després d’un contracop de manual portat per Buján, però que va acabar amb una rematada massa alta d’Olabarrieta. L’FC Andorra trobava en falta aquell punt de claredat final.

A la represa l’FC Andorra va mostrar una cara diferent collant de valent des de l’inici buscant de l’empat. I no va arribar de miracle, primer amb una doble rematada d’Álvaro Martín i Lauti que Mikel Santos va evitar, tot seguit amb un tir de Solís al pal, i per últim amb un xut del central Morgado gairebé sol a la frontal de la petita que va marxar massa alt. La circulació de pilota dels tricolors anava molt més ràpida, i d’aquí venien les ocasions dels visitants, tot i que seguia faltant aquell puntet d’encert final. Els canvis de l’Athletic va fer-los millorar, i Azkune va tenir el segon en una jugada que Ratti va enviar a córner en el que hauria pogut ser la sentència. Juanda encara en va tenir una última per a l’FC Andorra, però el marcador no es va tornar a moure, i per si fos poc, el partit va acabar encara de la pitjor manera possible amb l’expulsió de Morgado per evitar un contracop visitant que farà que es perdi l’estrena a casa dissabte contra el Barça B.

El camí per intentar tornar al futbol professional serà llarg. Ben llarg. I la benvinguda d’ahir a la categoria va tornar a demostrar-ho per si algú encara no ho tenia clar.