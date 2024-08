El Ranger’s s’acomiada de la Lliga de Campions amb derrota

L’FS Ranger’s va tancar la seva primera participació a la Lliga de Campions de futbol sala amb una derrota contra el Blue Magic Dublin a la tercera i última jornada de la ronda preliminar de la competició. El conjunt lauredià, doncs, va comiadar-se de la màxima competició continental sense poder sumar cap punt.

El duel va arrencar malament ja d’inici per al Ranger’s, i és que tot just s’havien disputat dos minuts de partit i ja perdien per 0-2 per culpa dels gols de Víctor Calderón i Ian Byrne. Una diana d’Edgar Sánchez al minut 13 va retallar diferències, però tot just 60 segons després, Gabriel Lucas va fer l’1-3 de penal. La primera part, però, va tancar-se amb un nou gol del Ranger’s, obra de Marc Ferré, per enviar el partit 2-3 al descans. A la represa, un nou gol de Calderón al primer minut va fer el 2-4 i Lolich va sentenciar al 25 abans de que Nil García fes el definitiu 3-5 a falta de 30 segons.

“Em flipa la capacitat de competició que tenen els nois. Han estat capaços de treure la raça”

Aitor García, Tècnic del Ranger’s





Després del duel, el tècnic del Ranger’s, Aitor García, va manifestar que “em flipa la capacitat de competició que tenen els nois perquè quan el partit s’ha posat supercomplicat, han estat capaços de treure la raça i competir fins al final” i va agregar que “hem competit contra equips que són millors que nosaltres i l’únic que ens queda és aprendre dels errors i cada vegada ser una mica millors”.