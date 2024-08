Lezkano es mostra satisfet amb l’estrena

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic del MoraBanc Andorra, Natxo Lezkano, va mostrar-se satisfet per l’estrena de l’equip a la pretemporada després del triomf per 85-80 davant de l’Hiopos Lleida al Trofeu Encamp. L’entrenador basc va assenyalar que “el partit és complicat de valorar perquè és el típic duel de pretemporada amb molts alts i baixos, errades i falta de connexions encara entre jugadors, que és molt normal”, i va agregar que “crec que les notícies bones són que no hem tingut cap contratemps en forma de lesió, i que ens ha servit per fer un entrenament diferent del que fem cada dia, veient gent diferent i amb arbitratge de la lliga, que ens va molt bé, sobretot als jugadors nous, que no coneixen com es juga i com s’arbitra, i estic content amb com ha anat tot”.