L’FC Andorra obre la lliga amb derrota (1-0)

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha obert la lliga de Primera RFEF amb una derrota al camp del Bilbao Athletic per 1-0 en un duel en què l’equip ha merescut més, especialment a la segona meitat, però on s’ha vist condemnat per un gol local al segon minut de joc després d’una errada en la sortida de pilota que ha acabat amb un contracop dels bascos. Els tricolors, força més plans a la primera meitat, han fet un pas endavant a la represa, però tot i les diverses i clares ocasions, no ha pogut sumar ni tan sols un punt, i ha marxat de Lezama de buit en la primera jornada del campionat..

El duel ha arrencat de la pitjor manera possible pels tricolors, i és que Ratti ha hagut d’evitar el primer al primer minut, però no ha pogut fer res just després per evitar l’1-0 d’Olabarrieta després d’una errada d’Álvaro Martín en un control al mig del camp que ha acabat amb un contracop local que el davanter basc no ha desperdiciat. Els de Ferran Costa ho han provat poc després amb un tir força desviat en un duel on els triclors mantenien la pilota, però sense acabar de tenir el control. De fet, feia la sensació que es jugava al que volia el Bilbao Athletic, que es mostrava molt ben plantat sobre el verd. L’FC Andorra ha anat millorant poc a poc i n’ha tingut algunes per empatar, primer en les botes d’Álvaro Martín, i després amb una rematada de cap de Lauti. Els locals avisaven sobretot a la contra, i així ha tingut el 2-0 Olabarrieta, tot i que la seva rematada final després de la jugada de Buján en velocitat ha marxat massa alta. L’FC Andorra trobava en falta una última passada clara per acabar de generar ocasions clares, més enllà d’un nou tir de Martín, i el duel ha arribat 1-0 al descans.

A la represa, s’ha vist als tricolors molt més bolcats al camp rival i amb més determinació en busca de l’empat, i ha estat a punt d’arribar tot just al cinquè minut en una doble ocasió de Solís i de Lauti que Mikel Santos ha pogut treure amb una gran intervenció. L’FC Andorra ha començat a collar de valent, i Solís ha enviat tot seguit un xut al pal, i posteriorment Morgado, gairebé sol a la frontal de la petita, ha rematat massa alt quan ho tenia tot per fer l’1-1. Els canvis dels locals han fet millorar el Bilbao Athletic, i una excel·lent intervenció de Ratti ha evitat el segon després d’una jugada individual d’Azkune en el que hagués significat la sentència. Els tricolors ho han seguit provant fins el final, com amb un potent tir de Juanda que s’ha estavellat al lateral de la xarxa, però no només el marcador ja no s’ha tornat a moure, si no que l’FC Andorra ha acabat amb un menys després de l’expulsió clara de Morgado a l’última jugada per vermella directa.

Els tricolors s’estrenaran dissabte vinent a casa quan rebin un nou filial, el Barça B, a partir de les 19.00 hores a l’Estadi Nacional.