L'FC Andorra enceta a Bilbao el camí per tornar a segona

L’FC Andorra estrena aquesta tarda (18.00 hores) la lliga de Primera RFEF visitant Lezama per enfrontar-se al Bilbao Athletic, el filial del conjunt blanc-i-vermell. Lluny dels focus, del glamour, de la tele i de tot el que comporta el futbol professional i la Segona Divisió, els tricolors tornen a baixar al fang per competir a la tercera categoria del futbol espanyol amb un objectiu clar, tornar a l’elit. I és que encara que els protagonistes s’abonin al partit a partit, o a arribar vius fins al final, la realitat és la que és, i els tricolors han d’estar, com a mínim, lluitant fins a l’últim dia a la part alta de la taula.

Però no serà tampoc gens fàcil, i és que si la Segona Divisió era una categoria complicada, el mateix es pot dir de la Primera RFEF, un pou sense fons en una categoria que havia de ser semiprofessional o gairebé professional, però que la federació del país veí ha convertit en un nyap que any rere any demostra allò de voler ser un quiero y no puedo. Però tot i això, els tricolors es trobaran al davant projectes importants que també voldran sortir-ne, com l’Amorebieta, també descendit l’any passat, el Nàstic, el Barça B, el Lugo, la Ponferradina, la Cultural Lleonesa, o filials sempre perillosos com els del Celta o la Reial Societat, així que fora bo per als de Ferran Costa intentar fugir d’aquesta categoria per la via ràpida com l’últim cop en què l’equip va jugar la Primera RFEF on va ser campió i va pujar de manera directa.

“Hem d’estar ben ajustats a nivell mental i veig l’equip preparat per començar a competir”

Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra



L’estrena no serà gens fàcil, amb els tricolors visitant un equip que acaba de pujar, però que compta amb un equip amb grandíssima qualitat amb talents sortits de Lezama. Així ho va admetre el tècnic tricolor Ferran Costa, que va destacar que “és un molt bon equip, amb jugadors de molt talent, amb vuit o nou jugadors que han fet la pretemporada amb el primer equip”, i va agregar que “és un equip que té molt potencial, que té capacitat, que és un filial, això fa que tinguin un ritme molt alt i és el partit que ve i és el partit ideal perquè és el que toca jugar i el que estem desitjant jugar”. Sobre el seu equip, el tècnic tricolor va afirmar que “veig que el grup està bé, i crec que també és important no confondre les ganes de començar a competir per punts i de començar la lliga amb anar sobreexcitats”, a més d’agregar que “hem d’estar ben ajustats a nivell mental i veig l’equip preparat per començar a competir pels punts i d’anar a Bilbao a buscar la victòria, que és el que volem portar aquí a Andorra”.

“Això és una carrera de fons i si ens parem a mirar al final del camí ens equivocarem”

Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra





Sobre els objectius, el tècnic català va afirmar que “hem d’entendre que formem part d’un col·lectiu i funcionar com a tal, jo crec que això ens permetrà a nivell competitiu setmana a setmana oferir una bona versió i això és el que ens ha de portar arribar al mes d’abril, al maig, en disposició de lluitar per objectius ambiciosos per veure’ns on tots ens volem veure”, a més de cloure que “això és una carrera de fons i si ens parem a mirar al final del camí ens equivocarem. Això és en el que hem d’estar centrats”.

Pel que fa a la llista de convocats, la notícia positiva és el retorn de Martí Vilà després de les molèsties que va patir, mentre que la negativa és l’absència d’Erik Moran per lesió. A més, tampoc van viatjar Manu Nieto ni Moha Moukhliss, que es preveu que surtin de l’equip en els propers dies. A més, també van viatjar amb l’expedició tricolor els joves Charly Boga i Ivan Rodríguez.