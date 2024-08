El tècnic de l’FC Andorra, Ferran Costa, espera una competició “dura i exigent” en el retorn de l’equip tricolor a la Primera RFEF després del descens de categoria. Així va afirmar-ho el tècnic a la primera roda de premsa prèvia de la temporada abans de l’estrena de l’equip demà a Lezama contra el Bilbao Athletic. L’entrenador català va destacar també que “hi ha molts bons equips, molt bons jugadors i entrenadors, i nosaltres hem de partir del respecte màxim cap a tots els equips”.

Preguntat pels objectius, Costa va destacar que “hem de tenir un dia a dia que ens permeti avançar com a equip, exigir-nos, i buscar el to competitiu que voldrem després en la lliga”, i va agregar que “tenim clara quina ha de ser la base de l’equip i aquells aspectes en què no podem fallar. Crec que hi ha encara molt marge de creixement com a equip, i no ens podem aturar”. Per últim, el tècnic va assenyalar que “ha estat una pretemporada llarga i exigent, però penso que ens ha permès avançar molt com a equip”.

A més a més, l’RFEF va confirmar ahir divendres el nou patrocinador principal de la Primera RFEF, Versus E-Learning, plataforma per preparar oposicions policials.