Convocatòria continuïsta de Jordi García pel Mundial a la seva estrena

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou seleccionador nacional d’hoquei patins, Jordi García, va presentar la llista de convocats per a la seva primera competició com a tècnic, el Mundial en categoria intercontinental enmarcat en els World Skate Games que es faran del 16 al 22 de setembre a Novara, Itàlia. Es tracta d’una llista continuïsta respecte a cites anteriors, on es manté el bloc del combinat nacional.

La convocatòria la formen Carlos de Sousa i Pau Beal com a porters, a més de Gerard Miquel, Bernat Picanyol, Jorge Rey, Pau Palacín, Nil Castellví, Oriol Antequera, Arnau Dilmè i Nil Dilmè de jugadors de camp. A més, Joel Tomé serà el jugador reserva. La selecció nacional s’enfrontarà a Egipte, Anglaterra i Brasil a la lligueta, i l’altre grup el formaran els combinats de Suïssa, Alemanya i Colòmbia. L’estrena d’Andorra serà amb Egipte.