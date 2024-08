La UE Santa Coloma cau a l'anada de la Conference League

La UE Santa Coloma necessitarà més que un miracle si vol convertir-se en el primer equip del país a disputar la fase de grups d’una competició europea, i és que la derrota per 5-0 ahir a Reykjavík a l’anada del play-off de la Conference League deixa gairebé per impossible la continuïtat dels de Boris Antón en aquest torneig. El conjunt islandès va demostrar sobre la gespa el seu favoritisme, i la ferida encara hauria pogut ser més gran, ja que l’àrbitre li va xiular tres penals a favor (un va comportar jugar amb un més més de mitja part), tot i que només en va poder anotar un.

El duel va seguir d’inici el guió previst, amb el conjunt local monopolitzant la pilota i acostant-se a la porteria groc-i-negra, però sense generar cap ocasió clara més enllà d’arribades puntuals. Els colomencs, mentrestant, aguantaven al darrere, i buscaven les opcions idònies per sortir ràpid al contracop per sorprendre els islandesos. A poc a poc el Víkingur va fer un pas endavant i va avisar al minut nou després d’una passada a l’espai per a Ingimundarson, que va tenir el primer a les seves botes, però que no va mostrar-se encertat a la rematada final. Més clara va ser encara una internada de Sigurpálsson, però Álex Ruiz va poder treure el seu xut amb una gran mà. Els groc-i-negres van provar-ho amb un parell d’arribades tímides, però va ser llavors quan va acabar arribant l’1-0 després d’una centrada per la dreta que Nikolaj Hansen, tot sol a la frontal de la petita, va enviar a gol a la mitja hora de joc. El gol va estabornir els groc-i-negres, i la ferida hauria pogut ser molt més gran, però Álex Ruiz va poder aturar el penal assenyalat a Christian García i que va acabar amb l’expulsió del defensa internacional.

A la represa, i amb un jugador més, el domini del Víkingur va ser encara més evident, i un nou penal, en aquest cas de Chus Rubio, als cinc minuts, va comportar el 2-0 obra d’Ingimundarson. La ferida encara hauria pogut ser més grossa amb el tercer penal xiulat que Ingimundarson va enviar als núvols, però gairebé a la jugada següent, una mala defensa groc-i-negra d’un córner va permetre a Vatnhamar fer el 3-0. Però el Víkingur, conscient que podia deixar la classificació ja tancada al duel d’anada i venir a Andorra gairebé de vacances al tràmit de dijous que ve a l’Estadi Nacional, va fer-ne encara un parell més, el primer gràcies a Ingimundarson, i el definitiu 5-0 obra de Hansen a l’últim dels cinc minuts d’afegit.