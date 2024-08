El Ranger’s perd i queda eliminat de la Champions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ranger’s va perdre per 9-3 davant del Forca macedoni a la segona jornada de la ronda preliminar de la Lliga de Campions, de manera que es queda ja sense opcions matemàtiques de seguir endavant a la màxima competició contintental en la primera participació en el torneig.

Tot just als 30 segons de joc, el conjunt amfitrió va avançar-se amb un gol de Leveski, tot i que els lauredians van poder empatar cinc minuts després gràcies a la diana d’Aitor Pereira. Des de llavors, el duel va seguir sent macedoni, i un altre gol de Leveski, i un de Imasili, van situar el 3-1. Pereira va tornar a retallar diferències, però Leveski va enviar el matx 4-2 al descans. A la represa, els locals van situar-se 6-2, abans que Marc Amat fes el 6-3, però el Forca va acabar sentenciant el duel fins a endur-se el triomf per 9-3.

El Ranger’s tancarà demà la Champions enfrontant-se al Blue Magic de Dublín.