Una nova pell per al MoraBanc

El MoraBanc Andorra ja té nova pell i ahir va presentar les samarretes de joc de cara a la propera temporada amb un acte públic a la planta baixa del centre comercial Illa Carlemany on es van aplegar prop d’un centenar de persones per descobrir com serà la roba que lluirà el seu equip fins al proper mes de maig. Gairebé com si fos un dia de partit, no faltava cap detall, com la mascota, el Brut, o l’equip d’animació, abans d’anar presentant les esperades equipacions.