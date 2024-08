Morgado vol “un any per al record” amb l’Andorra

Publicat per Ivan ÁlvarezMarc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra segueix preparant l’estrena a la lliga de Primera RFEF d’aquest diumenge al camp del Bilbao Athletic, en un any que el defensa César Morgado espera que sigui “un any per al record”, tot i no voler pronunciar la paraula ascens. El barceloní és una de les noves incorporacions de l’FC Andorra i va explicar al Diari que “la il·lusió està intacta, i abans d’arrencar una lliga tothom té la il·lusió de fer-ho el millor possible”, a més d’afegir que “des de dins sabem que serà molt dfícil i que és complicat, però volem fer un any maco i un any que no oblidem, tenir un any per al record”.