El MoraBanc s’imposa al Lleida a Encamp (85-80)

El MoraBanc Andorra s’ha imposat a l’Hiopos Lleida per 85-80 al primer partit de la pretemporada disputat al Complex Esportiu d’Encamp en el marc de la sisena edició del Trofeu Encamp. Tot i que ni molt menys es podran treure conclusions, el partit ha deixat veure el que vol ser el MoraBanc, un equip amb molts punts, amb energia, i intentant córrer sempre que pot. També s’ha deixat veure la qualitat d’algunes de les incorporacions, com la dinamita d’Evans i Doumbouya o la feina fosca de Chumi Ortega. No han jugat, en canvi, Jerrick Harding ni dos dels fitxatges, Kyle Kuric i Ben Lammers, mentre que si que han tingut minuts els joves Aaron Ganal i Sergi Serrato.

Els tricolors han arrencat liderats per Dombouya per dins, i amb Evans per fora, que amb dos triples seguits ha obert una primera diferència de cinc punts (12-7), mentre que Luka Bozic, que feia molt mal al joc interior, mantenia als lleidatans dins del partit. En un duel típic de pretemporada, s'han anat encadenant les imprecisions típiques de l'estiu, però amb els tricolors sempre per davant fins a tancar el primer quart (26-22). El duel ha continuat amb la mateixa tònica, i el +7 local després d'una cistella de Bassas (37-30) feia semblar que es trencaria el partit, però l'Hiopos Lleida s'hi ha tornat a agafar per dur el duel 48-44 al descans.

A la represa un 0-5 de l'ex-tricolor Madsen ha posat els visitants per davant abans d'un intercanvi de cops que el MoraBanc ha sabut resoldre amb un parcial de 9-0 que servia per encarrilar la victòria amb els deu punts de renda màxima (63-53), que s'ha mantingut al final del tercer quart (69-59). Un 2-12 de parcial ha obligat a Natxo Lezkano a aturar el partit, veient com els visitants s'acostaven, i per pal·liar la baixada tricolor, i així ha estat, amb un contra parcial del MoraBanc per tornar a marxar nou amunt (78-69) a falta de poc més de tres minuts. Els tricolors han entrat en un puja i baixa, però ja no han deixat escapar la victòria i s'han acabat imposant per 85-80.El MoraBanc descansarà ara uns dies abans de tornar als entrenaments i enfrontar-se divendres vinent al Joventut de Badalona a Sant Julià de Vilatorta.