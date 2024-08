Verdú enceta l’estada a Nova Zelanda amb entrenaments d’adaptació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Verdú ja es troba a Nova Zelanda per realitzar l’estada de pretemporada de cara al proper curs. L’esquiador va arrencar aquesta expedició a Oceania amb un primer bloc d’entrenaments d’adaptació que es duu a terme amb cura per no saltar-se cap pas. Segons va explicar el tècnic Juan Lago, l’equip va arrencar les primeres jornades amb “dues sessions d’esquí lliure, una jornada de plomes i educatius i un últim dia d’adaptació amb pal llarg en pista sense aigua i sense tractar”. Ara, després de dos dies de descans, l’esquiador arrencarà amb els entrenaments complets i de qualitat.

Verdú i el seu equip es troben a Roundhill per realitzar el primer bloc de la pretemporada, i posteriorment es desplaçaran a Coronet Peak i a Ohau, abans de tornar a Andorra el 23 de setembre. La primera Copa del Món serà el 27 d’octubre a Solden.