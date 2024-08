El Ranger’s s’estrena amb derrota a la Lliga de Campions

El Ranger’s va obrir la seva primera participació a la Lliga de Campions de futbol sala amb una derrota per 4-2 davant del Titograd de Montenegro a la primera jornada de la ronda preliminar de la competició que s’està disputant a Skopje, Macedònia. Els lauredians van somiar amb el triomf després d’avançar-se en el marcador, però un minut fatídic just abans del descans va capgirar l’electrònic en favor del Titograd, que va acabar sentenciant a la segona meitat.

Els montenegrins van arrencar millor dominant el partit ja des de l’inici, però el Ranger’s va poder aguantar i esperar les seves oportunitats, i fins i tot va arribar a avançar-se al minut 11 gràcies a un gol de Kalajdzic en pròpia porteria. El Titograd va seguir duent la iniciativa, i va poder remuntar abans del descans en un minut fatídic per als tricolors en què Spasojevic i Markovic van capgirar el marcador.

A la represa van tornar a ser els montenegrins qui van arrencar millor i van deixar el duel pràcticament vist per sentència amb dues dianes més de Delic i Markovic als minuts 24 i 26 respectivament. El Ranger’s, tot i la derrota, no va deixar de provar-ho en cap moment, i Pol Porcel va poder retallar distàncies a set minuts per al final amb el 4-2 que acabaria sent definitiu.

La Lliga de Campions no descansa, i els del Principat aforntaran avui la segona jornada davant de l’amfitrió, el Forca.