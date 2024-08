L’UE Santa Coloma cau golejada a Islàndia (5-0)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’UE Santa Coloma ha sortit escaldada de Reykjavík després de rebre una maneta contra el Víkingur a l'anada del play-off de la Conference League. Els locals han mostrat la seva superioritat manifesta, però per si no en fos prou, han jugat més de mitja part amb un jugador més i han vist com li senyalaven tres penals a favor, dels que només n’han transformat un.

El duel ha arrencat amb els locals dominant, però sense acabar de generar ocasions, i amb els colomencs buscant sortir ràpid al contracop. Ingimundarson ho ha provat en primera instància, amb una rematada que ha marxat fora, però més clara ha estat l’ocasió de Sigurpálsson, que Álex Ruiz ha pogut treure amb una espectacular mà. L’UE Santa Coloma anava progressant poc a poc i tenint alguna arribada, però quan millor estaven els tricolors, ha arribat l’1-0 gràcies a una centrada per l’esquerra que ha trobat a Hansen tot sol dintre de l’àrea petita per anotar el primer. El gol ha deixat un pèl estabornit als de Boris Antón, que han vist com els islandesos haguessin pogut ampliar la diferència, però un heroic Álex Ruiz ha aturat un penal comés per Christian García que va acabar amb expulsió del defensa internacional, per enviar el partit 1-0 al descans.

A la represa, els islandesos han tornat a sortir millor i han fet notar la seva superioritat numèrica, i tot just als cinc minuts de la represa han fet el segon després de que Ingimundarson un penal comès per Chus Rubio per deixar l’eliminatòria pràcticament sentenciada. I si no vols caldo, dues tasses, i l’àrbitre ha assenyalat un nou penal, en aquest cas per unes mans de Youssef quan estava d’esquena, però Ingimundarson l’ha enviat als núvols per seguir mantenint una certa esperança pels colomencs. Però ha durat ben poc, i és que gairebé a la jugada següent, els colomencs han defensat un córner de manera horrible, i Vatnhamar ha aparegut sol al segon pal per fer el 3-0. Els tricolors estaven ja desfets, i Ingimundarson va aprofitar-ho per fer el 4-0 i sentenciar, si es que no ho estava prou ja, l’eliminatòria. Però encara hi ha hagut temps per a més, i a l'últim dels cinc minuts que s'havíen afegit, Hansen ha fet el definitiu 5-0.

La tornada, ja amb res en joc tret d’un miracle majúscul, serà dijous vinent a l’Estadi Nacional.