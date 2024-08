Espectacles més enllà de BTT

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Pal Arinsal continua treballant a fons en la posada a punt dels Campionats del Món UCI de BTT 2024. Andorra i la Massana seran l’epicentre mundial de la BTT entre aquest dilluns 26 d’agost i el diumenge 1 de setembre i s’espera que més de 80.000 persones s’apleguin per viure en directe com els millors riders lluiten per adjudicar-se els 17 títols de campió del món en joc. Més enllà del gran espectacle sobre les dues rodes de muntanya, els visitants podran viure una multitud d’experiències que acompanyaran les competicions. Així, l’organització ha impulsat el Bike Festival, una sèrie d’animacions i activitats per a tots els públics que es duran a terme a les diferents seus durant tota la setmana, tant a la Caubella i Fontanals com a la plaça de les Fontetes.

La cerimònia d'inauguració tindrà lloc el dilluns a la Massana a les 21 hores a la plaça de les Fontetes. L’acte comptarà amb els parlaments de les autoritats i la desfilada de banderes dels països representants. Durant l'esdeveniment els espectadors podran gaudir de la projecció d'un film basat en el BTT i d'altres sorpreses.

En el transcurs de la setmana on se celebren els Campionats del Món de BTT es portaran a terme diferents activitats. D’una banda, l’àrea de l’arribada del telecabina, al sector Pal, comptarà amb un circuit d’agilitat de la mà del programa ‘Aprèn a rodar’, perquè infants i joves coneguin les normes de circulació damunt una bicicleta. Així mateix, la plaça de la Caubella tindrà estands de pinta cares i tatuatges temàtics dels Campionats del Món, llançament de destral, tallers de pintura, càmera 360, així com la Juju’s Smoocycle, una bicicleta que en pedalar esdevé una batedora.

Els pàdocs i les àrees d'arribada és dinamitzaran amb música, espectacles i animació. A partir del dijous, en finalitzar les competicions de cada dia, es durà a terme un espectacle d’equilibri en altura de la mà de Moisés Castro amb una línia de 60 metres que anirà des de l’edifici del telecabina fins a l’edifici de la Caubella. A més, el Bicilab acollirà el Bike Shot Challenge, un joc d’habilitat que consistirà en un llançament de plat de bicicleta que caldrà encertar en una forquilla.

Pels més joves és celebrarà el Kids Rider Bike World Championship, en aquest espai s'habilitarà per a les bicicletes sense pedals, els participants d’entre 2 i 5 anys viuran una primera experiència de Mundial amb les seves famílies. La marca Kids Rider Bike és pionera en aquesta pràctica a Europa, que ha fet que la descobreixin nens i nenes de més de 530 ciutats i 9 països diferents.

El camí del Bosc, que unirà l’epicentre de les proves de Cross country (la Caubella), amb les de descens (Fontanals), estarà tematitzat i esdevindrà una mena d’Escape Room, amb enigmes al llarg del recorregut. L’objectiu és fomentar l’ús del camí per tal de desplaçar-se a veure les proves de descens i alleugerir la càrrega dels busos previstos entre les dues seus. Aquells que completin els enigmes situats al camí del Bosc rebran obsequis dels Campionats del Món al final del recorregut.