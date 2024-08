Álex Calvo marxa cedit al Mirandès fins a final de curs

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra accelera en els darrers moviments que restaven pendents per tancar la plantilla i avui, si res no es torça, es farà oficial la cessió d’Álex Calvo al Mirandès de Segona Divisió fins a final de temporada. Com ja va explicar al Diari, la direcció esportiva treballava en les últimes setmanes en una cessió de l’extrem cordovès a un equip de LaLiga Hypermotion i, finalment, el jugador anirà al conjunt d’Anduva com a préstec fins al 30 de juny. Amb l’operació, el club tricolor s’estalvia una fitxa alta i posa a l’aparador un futbolista pel qual es va fer una inversió important i dels que s’espera que puguin tenir minuts i fer una molt bona temporada sota les ordres de l’italià Alessio Lisci. D’altra banda, només queda resoldre les sortides de Moha i Manu Nieto, tot i que a hores d’ara no sembla que hi pugui haver novetats. Només en cas de sortida del davanter, l’FC Andorra intentaria incorporar un jugador més.