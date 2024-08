58.000 euros per condicionar la gespa de Prada de Moles

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp va adjudicar per 58.684,80 euros(IGI no inclòs) els treballs de condicionament de la gespa artificial de Prada de Moles segons un edicte publicat ahir al BOPA. L’objectiu d’aquesta millora és complir els paràmetres d’homologació de World Rugby, per tal que el VPC pugui disputar-hi els partits de la Divisió d’Honor B espanyola aquesta propera temporada.

L’empresa adjudicatària serà Fieldturf Poligras, SA, la mateixa que va guanyar el concurs per canviar la gespa de l’Estadi Nacional la propera temporada, i els treballs tindran un termini d’execució de cinc dies. L’inici de lliga serà a l’octubre.