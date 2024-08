Xavi Bellsolà, nou responsable de la velocitat femenina

Xavier Bellsolà Choque és el nou tècnic de la secció de velocitat de l’equip femení d’esquí alpí de la FAE. Choque torna a la federació després de la seva marxa fa dos anys per involucrar-se en el projecte de les finals de la Copa del Món de Soldeu i dels Campionats del Món i va assegurar estar “molt orgullós i entusiasmat per la confiança que m’ha transmès la FAE i per donar-me l’oportunitat de tirar endavant aquest meravellós repte”.

“Em vaig trencar el genoll, però tampoc estava fent una temporada brillant i això em va fer pensar” Cande Moreno, Esquiadora de la FAE

“Vaig tenir una gran progressió l’any passat però no vaig acabar al mateix nivell” Jordina Caminal, Esquiadora de la FAE

Les integrants de l’equip són Cande Moreno i Jordina Caminal, que afronten la temporada –amb matisos diferents– amb el calendari de Copa d’Europa entre cella i cella, per agafar confiança en el cas de Moreno i per mantenir la progressió de la temporada passada, en el de Caminal. Cande es troba gairebé recuperada al cent per cent de la greu lesió de genoll que va patir el curs passat i assegura haver aprofitat els mesos de baixa per reflexionar, per fer un reset mental i per adonar-se que, a banda de la lesió, “no estava fent una temporada brillant i no estava portant bona dinàmica”. En aquest sentit l’esquiadora de la FAE va argumentar que “venia d’uns anys que no estava al cent per cent però seguia esquiant i això em va fer entrar en una dinàmica en què no podia fer molt bon volum d’entrenament i el meu nivell es va estancar. Vaig anar salvant una mica els mobles i encara no sé ni explicar el perquè, però si ho pensem realment, no era una preparació ideal, ni s’hi apropava”. Cande marxarà el 25 de setembre a Corralco (Xile) i no es marca cap data per tornar a competir. “Ens ho prendrem amb molta calma i farem les coses bé des del principi perquè no tenim cap tipus de pressa. Ja he perdut massa temps”, va subratllar. Per part seva, Jordina Caminal afronta la preparació d’una temporada on es tornarà a centrar en el circuit de Copa d’Europa: “Vaig tenir una molt bona progressió el curs passat però no vaig acabar al mateix nivell.” L’esquiadora marxa demà a Corralco, a fer una estada amb l’equip de tècnica que dirigeix Josh Alayrach, i està previst que comenci a competir a les Copes d’Europa de St. Moritz –11 al 14 de desembre amb dos descensos– i Zinal –16 i 17 de desembre amb dos supergegants–.