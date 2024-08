Vicky Jiménez perd a la primera ronda de la ‘qualy’ del US Open

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva va caure en dos sets al primer partit de la ronda de qualificació del US Open, a Nova York, davant l’ucraïnesa Yuliia Starodubtsewa, per 6 a 2 i 6 a 1. La tenista andorrana no va estar còmoda en cap moment del partit i la seva rival, número 146 del rànquing WTA, no li va donar cap opció en un partit que va estar aturat parcialment per la pluja durant un temps.

Al primer set, després d’un inici igualat, Vicky va encaixar tres breaks i va perdre per 6 a 2. A la segona mànega les coses no van millorar i l’andorrana es va mostrar molt erràtica on les dues pèrdues de servei inicials ja van deixar el partit –que va durar poc més d’una hora– molt coll avall per a Starodubtsewa amb un 3 a 0 parcial. Seguidament, tot i que l’andorrana va evitar que l’ucraïnesa confirmés el break amb el 3 a 1, ja no va poder mantenir més el seu servei i va acabar claudicant per un contundent 6 a 1.