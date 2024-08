Uns Mundials solidaris

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

A menys d’una setmana per a l’inici dels Campionats del Món UCI de BTT, l’organització està ultimant la posada a punt de l’esdeveniment. No només en el vessant competitiu, sinó també pel que fa als actes paral·lels que tindran lloc durant aquells dies. Un dels aspectes destacats serà la solidaritat i Pal Arinsal ha engegat una sèrie de col·laboracions amb ONG i els seus respectius projectes solidaris. D’una banda, hi haurà un espai habilitat per donar a conèixer el projecte d’Unicef sobre el desplegament de sistemes d’aigua alimentats per energia solar a 20 pobles afectats per la sequera al sud de Madagascar. L’estació també ha encetat una col·laboració amb Bicicletas Sin Fronteras (BSF), que treballa per facilitar l’arribada a l’escola d’alumnes del Senegal que han de caminar molts quilòmetres per arribar a classe. Així, proporcionen bicicletes als nens i nenes que viuen més lluny dels seus centres escolars i posen en marxa un taller de reparació de bicicletes a cada institut, a més de formar i contractar un mecànic per cada taller. Paral·lelament, Pal Arinsal manté actiu el projecte de l’arrodoniment solidari, que es va engegar l’estiu passat i que des de finals de juny continua amb la segona edició, tant a l’estació massanenca com a Grandvalira Soldeu-El Tarter, conjuntament amb Univers Bomosa i Worldcoo. La iniciativa permet recaptar fons a través de donacions de cèntims que poden fer els clients arrodonint els seus pagaments amb targeta de crèdit en els diferents punts de venda de l’estació, i la diferència es dona a una causa social. En aquest cas, els fons recaptats es donaran íntegrament a la Creu Roja Andorrana.