El MoraBanc fitxa Sergi Serrato i el cedeix al CB Santfeliuenc

Sergi Serrato ha fitxat pel MoraBanc Andorra i marxarà cedit al Club Bàsquet Santfeliuenc. El jugador andorrà de 22 anys, després de tenir un paper molt destacat amb la selecció els passats FIBA Small Countries disputats a Andorra, firma per dues temporades i marxa cedit al CB Santfeliuenc, on jugarà a Segona FEB amb l’equip barceloní aquesta temporada. Serrato, actualment, està fent la pretemporada amb el MoraBanc Andorra a les ordres de Natxo Lezkano.

Format a la Seu d’Urgell fins a categoria sènior per acabar donant el salt a la Lliga EBA (actual Tercera FEB) de la mà de l’Hereda-Ávila, on ha jugat les darreres dues temporades i ha fet 10 punts i 14 dígits de valoració de mitjana en aquest darrer curs. Dins de tots aquests anys, han estat diverses ocasions on Sergi Serrato ha format part de les diverses seleccions nacionals de formació per representar al país en els diversos tornejos FIBA. Cal destacar el darrer, on l’andorrà va ser escollit dins del millor cinc inicial de la competició després de guanyar la medalla d’or al Pavelló de Govern. Els seus 15’8 punts de mitjana van tenir molt pes per aconseguir la victòria de la selecció andorrana.