Xavier Bellsolà 'Choque', nou entrenador de l'equip femení de velocitat

Xavier Bellsolà Choque és el nou tècnic de la secció de velocitat de l'equip femení d'esquí alpí de la FAE. Choque torna a la federació després de la seva marxa fa dos anys per involucrar-se en el projecte de la candidatura per als Mundials d'esquí alpí i assegura estar "molt content i entusiasmat davant del repte". Les integrants de l'equip són Cande Moreno i Jordina Caminal, que afronten la temporada -amb matisos diferents- amb el calendari de Copa d'Europa entre cella i cella, per agafar confiança en el cas de Moreno i per mantenir la progressió de la temporada passada, en el de Caminal. Cande es troba recuperada de la greu lesió de genoll i assegura haver aprofitat els mesos de baixa per reflexionar, per fer un reset mental i per adonar-se que, a banda de la lesió, "no estava fent una temporada brillant i no estava portant bona dinàmica".